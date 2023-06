Odissea inceneritore "Troppi rischi per Amga nel progetto di Neutalia"

di Paolo Girotti

"Serve una “due diligence” (verifica) da una società indipendente, che evidenzi i possibili rischi per Amga derivanti dalla partecipazione al piano industriale di Neutalia e chiarisca quale possa essere l’interesse di questa società nell’operazione": non usa mezzi termini il consigliere del Movimento dei cittadini, Franco Brumana, nella mozione che porterà in consiglio comunale e che è figlia del primo sguardo dato ai numeri del bilancio 2022, non ancora approvato, di Amga spa. Amga, partecipata per oltre il 60% dal Comune di Legnano, è socia di Neutalia, gestore del termovalorizzatore di Borsano, e secondo Brumana, strenuo oppositore di questo progetto, fatica ad affrontare gli impegni economici che la partecipazione al piano industriale comporterebbe". II testo del bilancio di Amga predisposto dal Cda e non ancora approvato dai soci – è la posizione di Brumana - evidenzia che la società è in difficoltà per carenza di liquidità. I debiti verso le banche ammontano a 12.150.172 euro di cui 3.621.897 nel breve termine, mentre l’anno precedente erano pari a 1.501.027 euro; Amga ha ipotecato i beni immobili per ottenere un mutuo di oltre 7 milioni di euro, contratto anche per affrontare l’operazione Neutalia; le disponibilità liquide ammontano a 2.509.316 euro e non coprono nemmeno i debiti a breve verso le banche; nel 2022 ha subito una perdita di esercizio di 2.178.494 euro e dovrà affrontare i notevoli costi previsti dal Piano Industriale di Neutalia, che comporta investimenti di 112 milioni nel 2024-2027". Brumana sottolinea quanto, ai suoi occhi, appaia inopportuno l’impegno di Amga in un’avventura come quella del piano industriale di Neutalia: "Il piano verrà portato nei consigli a luglio e agosto - continua - e poi Cap Holding insieme ad Agesp e Amga provvederanno a un aumento dl capitale. Non si sa se si tratterà di un aumento di capitale unico o se sarà iI primo di una serie. Dai dati del bilancio di Amga, appare impossibile che questa società possa far fronte agli impegni previsti dal piano industriale di Neutalia". Tre le soluzioni ipotizzate dal consigliere: "La perdita del patrimonio di Amga con la cessione a terzi, per esempio, del teleriscaldamento o della società controllata Ala; l’apporto di capitale da parte di Cap, che assumerebbe il controllo di Neutalia, al posto di Amga; una soluzione mista tra le due".