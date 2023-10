Legnano, occupa abusivamente un appartamento in via Volta: 24enne denunciato

Legnano (Milano), 19 ottobre 2023 – Non era la prima volta che lo stesso appartamento veniva occupato abusivamente e in questa occasione è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per “liberarlo”: nella giornata di ieri, 18 ottobre, la Polizia locale di Legnano, è intervenuta in via Volta per sgomberare un appartamento occupato abusivamente da un uomo di nazionalità tunisina di 24 anni.

La denuncia di occupazione abusiva era stata presentata solo qualche giorno fa, il 13 ottobre, dal proprietario dell’abitazione, che aveva già provveduto a sigillare con mattoni e cemento le porte e le finestre dell’appartamento a seguito di precedenti occupazioni dell’immobile. Gli agenti della Polizia locale si sono introdotti nell’appartamento riscontrando in quello stesso momento la presenza dell’abusivo, privo di documenti e permesso di soggiorno: gli agenti hanno poi provveduto a identificarlo mediante rilievi foto dattiloscopici e dalla comparazione delle impronte sono emersi numerosi precedenti per rapina, occupazione abusiva di immobili e inottemperanza a due ordini di espulsione da parte del Prefetto. L’uomo è stato dunque denunciato a piede libero e accompagnato in Questura per le procedure di espulsione dal territorio italiano.

“Nel presidio del territorio le forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri, sono sempre affiancate in modo efficace dalla nostra Polizia locale – ha detto a proposito dell’intervento Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale -, impegnata a tutelare la sicurezza urbana, ossia a prevenire e contrastare situazioni di degrado, di cui L’occupazione abusiva di spazi costituisce uno degli esempi più lampanti”.