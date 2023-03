Nuovo senso civico Otto ragazzi scoprono i “segreti” di enti e istituzioni

Un intero fine settimana al fianco delle istituzioni: per otto ragazzi della provincia di Varese si conclude oggi un’esperienza formativa fuori dal comune, che ha consentito loro di conoscere i segreti dell’attività quotidiana che si svolge negli enti locali e all’interno delle forze dell’ordine. Il format è quello di Ragazzi on the Road, realtà nata 15 anni fa in provincia di Bergamo e attiva sul territorio lombardo con iniziative di coinvolgimento dei giovani.

Per il Varesotto è stata un’importante prima volta: in poche settimane, dopo il protocollo siglato a inizio anno con il coordinamento della Prefettura di Varese, si è passati dalla pianificazione all’attività sul campo. Il weekend nelle istituzioni per gli studenti coinvolti è iniziato venerdì, proprio a "casa" del prefetto Salvatore Pasquariello. Un incontro di briefing a Villa Recalcati ha dato il via alle attività: nella prima giornata uno studente è stato assegnato allo stesso prefetto, mentre un altro ha seguito passo dopo passo le attività del sindaco di Varese, Davide Galimberti.

"Il giovane Filip mi ha accompagnato tutta la mattina e ha potuto partecipare e scoprire il “dietro le quinte” di una giornata da sindaco – commenta il primo cittadino – davvero un bel progetto di educazione civica per i ragazzi". In serata invece è andata in scena una speciale notte di prevenzione chiamata "Notte on the road". Alcuni dei ragazzi coinvolti nel progetto, dai 16 ai 20 anni, hanno affiancato le forze dell’ordine nei controlli stradali nel centro di Varese, in occasione di un servizio interforze.

Nella giornata di ieri le attività sono proseguite al mattino con gli operatori del 118 Varese, presso la Questura di Varese e con il comando provinciale della Guardia di Finanza impegnato nei controlli di sicurezza presso l’aeroporto di Malpensa. Al pomeriggio attività con la Polizia locale di Somma Lombardo e presso la centrale operativa del Numero unico europeo 112 a Varese. Infine oggi si chiude con altri servizi nel corso di tutta la giornata, con i giovani impegnati nuovamente in affiancamento del 118 e del 112. In serata, al termine delle attività, ci sarà un momento di restituzione delle esperienze da parte dei partecipanti, alla presenza delle istituzioni coinvolte in Prefettura. Lorenzo Crespi