Nuovo schianto con due feriti e code infinite

Ancora un incidente lungo l’Autolaghi, nel tratto tra Varese e Milano, ogni giorno percorso da decine di migliaia di veicoli, pesanti le ripercussioni sul traffico con rallentamenti e code. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16,30 tra l’uscita di Origgio ovest e Legnano, in direzione di Varese, coinvolte tre auto, per fortuna non gravi le conseguenze per le persone, due i feriti. Sul posto gli agenti della Polstrada, gli operatori sanitari con ambulanza e auto medica, il personale delle Autostrade e i vigili del fuoco del comando di Milano. Poco prima delle 18 l’incidente è stato risolto ma sono continuati i disagi per gli automobilisti: nonostante fossero aperte tutte le corsie, si registrava una coda di 5 chilometri in direzione di Varese, tre tra Lainate e Legnano, in una fascia oraria, quella del rientro a casa per tanti pendolari che ogni giorno in direzione di Milano si spostano in auto, in cui il flusso dei veicoli era in aumento.

Disagi con cui hanno fatto i conti anche quanti erano diretti allo scalo di Malpensa ai quali Autostrade per l’Italia sul sito segnalando le code ieri consigliava un percorso alternativo e cioè proseguire lungo la A4 Milano-Brescia verso Torino, uscire allo svincolo di Marcallo Mesero e continuare lungo la SS336 in direzione di Malpensa. Pesanti dunque le ricadute sulla circolazione ma fortunatamente non sono state gravi le conseguenze per le persone a differenza di quanto accaduto nella mattinata di domenica 26 marzo, sempre nello stesso tratto, tra Origgio e Legnano, ma in direzione di Milano, quando in un tamponamento che ha coinvolto più auto ha perso la vita Patricia Morales, 64 anni, morta sul colpo e l marito, Juan Carlo Iannuzzi, 67 anni, morto quattro giorni dopo in ospedale. R.F.