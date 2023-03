Nuovo Palaginnastica Tempo agli sgoccioli: un ultimo sprint per affidare i lavori

di Rosella Formenti

È la sfida che l’amministrazione comunale di Busto Arsizio non può perdere: il tempo stringe, deve correre veloce, come Marcell Jacobs sui 100 metri, il traguardo è la realizzazione del nuovo Palaginnastica, struttura che prevede spazi anche per altri sport, dando concretezza al progetto che, dopo anni di polemiche e ritardi, dovrebbe finalmente cancellare il degrado riqualificando lo scheletro dell’ex Palaghiaccio sull’area tra via Minghetti e il Sempione, una storia iniziata nel 2006 e mai finita.

Un risultato da centrare anche perché per il 2023 Busto è Città europea dello sport, celebrato dall’assessore Maurizio Artusa in trasferta a Catanzaro, che condivide lo stesso titolo quest’anno, per il gemellaggio delle sezioni dell’Associazione italiana arbitri Figc delle due città.

Non può sfumare la grande occasione, un intervento che vale poco più di 9 milioni, al quale il Pnrr ne ha assegnati tre, che andrebbero persi se entro fine mese non fosse affidato l’appalto.

Dopo che la precedente gara è andata deserta, l’amministrazione comunale ha lanciato la manifestazione d’interesse con la procedura negoziata a cui hanno risposto 33 operatori. Intanto la corsa contro il tempo è partita, saranno inviate le lettere di invito agli interessati, che dovranno presentare la loro offerta, quindi quella con il miglior rapporto qualità-prezzo la spunterà ottenendo l’affidamento del progetto.

E finalmente potrebbe prendere il via l’intervento che darebbe una sede adeguata alla società Pro Patria ginnastica, fucina di talenti, ma costretta ad operare in spazi ormai inadatti. Proprio l’altro giorno la società, ricordando le difficoltà ad allenarsi per gli atleti, costretti in cantina in via Ariosto, in una nota ha scritto: "Attendiamo da 15 anni un centro tecnico adeguato". Le prossime settimane saranno decisive.