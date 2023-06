Nuovo Agente per la Polizia Locale di Arconate, Manolo Ferentini porta 20 anni di esperienza

Un nuovo agente per Arconate. Si tratta di Manolo Ferentini (foto), 51enne, geometra, sposato e padre di due figli e con oltre 20 anni di esperienza presso il comune di Pogliano Milanese nel ruolo di agente di grado "Assistente esperto", Ferentini arriva a completare il comando guidato dal Comandante, Alessandro Ferro. Dopo oltre 4 anni di lavoro, l’amministrazione comunale è riuscita nell’intento di completare l’ufficio di polizia locale. Attualmente, infatti, il comando è composto da 5 dipendenti. "Ho trovato dei colleghi giovani, preparati e con voglia di fare. Spero di portare la mia esperienza e imparare altrettanto. Ringrazio l’Amministrazione, il sindaco e il comandante della Polizia locale per l’opportunità che mi è stata data: mi impegnerò per essere di aiuto alla comunità arconatese", commenta il nuovo agente.