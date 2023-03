Nuove opere sul muro anti-violenza

Inaugurate ieri mattina, in occasione dell’8 marzo, le nuove opere della mostra permanente “Donne al muro“, affisse in viale Piemonte, iniziativa che dal 2017 viene proposta da Amnesty International di Varese, in collaborazione con il Comune: un dono di bellezza e di pace a ricordo di tutte le donne vittime di discriminazione, violenza e femminicidio. Il muro, da quando accoglie la mostra permanente, ha lo scopo di sensibilizzare contro la violenza sulle donne e di informare che le donne possono rivolgersi al Centro antiviolenza Eva onlus, un punto di riferimento molto importante.

"Abbiamo pensato a questo muro in questo luogo – ha detto il sindaco Emanuele Antonelli – perché da qui passa tanta gente. Il muro è sempre più bello e nessuno lo deturpa, il numero di Eva Odv è ben evidenziato e ha salvato tante vite". Fino a oggi sono infatti un centinaio le donne che si sono rivolte al centro dopo aver letto il numero di telefono stampato sulla parete e si sono salvate dalla violenza.

Un’occasione anche per riflettere, come ha fatto rilevare Daniela Cerana assessore alle Pari opportunità: "È la giornata dedicata alla conquista dei diritti che dovrebbero essere scontati". L’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni ha rimarcato: "Le donne che denunciano spesso diventano carcerate in case rifugio mentre il maltrattante resta libero. Questo è un deterrente alla denuncia".

I numeri, ha fatto rilevare ieri la coordinatrice di Eva odv, Cinzia Di Pilla, "sono in grande aumento, abbiamo chiuso l’anno con 240 donne aiutate, il nostro è uno dei pochi centri che risponde h24 e chiamare direttamente il nostro numero - 334 5369630 - evita alla vittima di perdere tempo". Questa settimana hanno telefonato anche alle 3 e alle 4.30 del mattino.

Rosella Formenti