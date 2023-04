Nuova scuola Rodari: integrazione di 2,2 milioni per gli extra costi

Mercoledì sera il consiglio comunale ha ratificato la variazione di bilancio, adottata d’urgenza dalla Giunta comunale, che assicura con una integrazione di 2,2 milioni euro la copertura degli extra costi causati dall’aumento dei prezzi per la realizzazione della nuova scuola Rodari di via Toti. Il progetto dell’Amministrazione è quello di accendere un mutuo nel 2025 anche perché non si esclude che la somma da incrementare possa ridursi. Il progetto originario prevedeva una spesa complessiva per la nuova scuola del quartiere Prealpi di circa 9 milioni di euro, ma per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dell’edilizia in termini di materiali da costruzione, carburante e costi energetici, è stato necessario un aggiornamento del capitolo relativo al costo complessivo dell’opera, con un incremento di 2 milioni e 200mila euro, quota a cui l’Amministrazione provvederà attraverso un mutuo. Per evitare ulteriori aumenti, la Giunta Airoldi intende arrivare all’approvazione del progetto esecutivo entro l’autunno e all’indizione della gara d’appalto entro fine anno, accelerando la tempistica prevista dal bando regionale (che stabilisce l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 maggio 2024). "La chiusura della gara per l’assegnazione dei lavori, quasi certamente registrerà una percentuale di ribasso rispetto ai costi di euro 11.150.000 stimati – spiega il Comune in una nota in cui chiarisce che l’accensione del mutuo è stata preventivata ma si concretizzerà solo tra due anni - È quasi scontato che la Regione Lombardia approverà un incremento dei contributi già concessi, onde garantire la realizzazione di opere il cui avvio è fortemente compromesso dall’innalzamento dei prezzi di mercato". Insomma l’Amministrazione si è portata avanti per garantire "ai cittadini saronnesi che la nuova scuola Rodari e la nuova palestra si faranno".

Sara Giudici