"Notte Bianca dei Bambini a Legnano: Animazioni, Artisti e Promozioni per i Più Piccoli"

Da piazza Raul Achilli nel quartiere Sant’Ambrogio al cuore del rione San Domenico: si svilupperà in sette punti del centro cittadino "I bambini fanno oohhh… che meraviglia", la notte bianca per i più piccoli che è stata programmata per venerdì 9 giugno, dalle 19 alle 23. Organizzata dagli attori del Distretto urbano del Commercio, Amministrazione comunale, Unione Confcommercio Legnano e Camera di Commercio, la "Notte bianca dei bambini" torna dopo quattro anni dall’ultima edizione con un programma fatto di animazione, artisti di strada, giochi e gonfiabili. Gli esercizi commerciali, in occasione della Notte bianca, prepareranno menu dedicati ai bambini con promozioni. La manifestazione porterà modifiche alla viabilità del centro. I punti chiusi al traffico, dalle 19 alla mezzanotte: Piazza Raoul Achilli (tra via Buozzi e via Banfi), Corso Garibaldi (nel tratto fra corso Italia e il sagrato della chiesa di San Domenico), via San Domenico e Via Gigante.P.G.