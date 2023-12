"Non vogliono ostacoli allo sviluppo dello scalo"

Nel suo approccio tecnico, la relazione firmata da Alessandra Norcini, dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della Regione, e appena pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Palazzo Lombardia, conferma che sussistono le condizioni per trasformare gli 856 ettari delle “Brughiere di Malpensa e Lonate“ in un Sito di Interesse Comunitario (Sic) e in una Zona di Protezione Speciale (Zps) a tutela delle rotte migratorie degli uccelli. A richiederne l’istituzione sono state una pluralità di realtà ambientaliste: dal Parco del Ticino al coordinamento Salviamo Il Ticino, passando per Legambiente, Centro italiano studi ornitologici, Italia Nostra, Lega italiana protezione uccelli, Wwf e altri. La richiesta è stata però respinta dalla Giunta regionale che ha deliberato per il "no". E la relazione tecnica è pubblicata proprio in allegato a tale delibera. È nelle conclusioni che si legge: "Dalle verifiche effettuate, anche tramite sopralluoghi in loco, risultano presenti gli habitat di interesse conservazionistico ai termini della direttiva (europea, ndr) Habitat individuati nella proposta".

Nelle pagine precedenti si rileva, poi, che l’area considerata ospita 170 specie di uccelli, 8 delle quali a "interesse conservazionistico mondiale" e 38 incluse nello "status di conservazione europeo sfavorevole", 6 specie di rettili, 5 delle quali meritevoli di "protezione rigorosa" proprio come due delle 4 specie di anifibi presenti sempre negli habitat delle brughiere, ma anche 18 specie di licheni, "alcune estremamente rare in Italia". E l’elenco potrebbe continuare.

La battaglia per l’istituzione del Sic e della Zps ha fatto breccia nei palazzi della politica regionale perché legata al contestato ampliamento dell’area cargo dell’aeroporto di Malpensa, riconosciuto come elemento di criticità nella relazione.

"È con incredulità e delusione che abbiamo appreso la decisione della Giunta regionale di bocciare l’istituzione del Sic – spiega Michela Palestra, capogruppo lombarda del Patto civico –. Le ragioni ci appaiono più che ridicole: è evidente che chi ha preso questa decisione non ha capito nulla dell’unicità di un ecosistema di straordinaria importanza, come dimostrato anche dagli studi scientifici presentati nell’audizione del 6 dicembre dal direttore del Parco del Ticino e da docenti universitari che hanno condotto le ricerche. Oppure la Regione non vuole istituire il Sic perché lo ritiene un ostacolo allo sviluppo dell’aeroporto di Malpensa". "Ma si può tutelare l’ambiente istituendo il Sic e dare sviluppo a Malpensa come dimostrato dal decreto di Via". "Il rifiuto della Giunta di istituire un nuovo Sic e la Zps è l’ennesima prova che chi governa in Lombardia non ha attenzione all’ambiente. Impedendo la salvaguardia di quest’area, Regione ci sta confermando la ferma volontà di portare avanti l’espansione di Malpensa ad ogni costo". "L’area individuata dalle associazioni – ha sottolineato nei giorni scorsi l’assessore regionale al Territorio, Gianluca Comazzi – è compresa nei confini del Parco del Ticino ed è già zona protetta".