No all’ospedale unico. Scatta un altro presidio

No all’ospedale unico di Busto Arsizio – Gallarate, sì al rilancio dei due presidi esistenti, la cui riqualificazione richiederebbe un impegno economico inferiore alla realizzazione del progetto del nuovo polo sanitario, previsto nel rione bustese di Beata Giuliana. Torna a manifestare il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto che promuove per oggi , sabato, alle 15.30 a Busto Arsizio in piazza Santa Maria un presidio per rilanciare la battaglia contro il progetto per il quale il 27 ottobre in Regione è stato firmato tra gli enti e le istituzioni coinvolti l’accordo di programma. Spiega in un comunicato il Comitato "Il progetto dell’ospedale unico è stato portato avanti senza che in alcun modo fosse dimostrata la sua migliore capacità di rispondere ai bisogni di salute della popolazione e ai diritti dei malati, a partire dalla riduzione delle liste di attesa, rispetto a quella dei due ospedali esistenti". Si legge ancora "Oltre alle prospettive di una sanità pubblica sempre più precaria per noi cittadini, è importante sapere che la realizzazione dell’ospedale unico a Beata Giuliana comporterà l’abbattimento di 65mila mq di bosco, oltre a evidenti e inevitabili conseguenze sul traffico nella zona". Il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto richiama poi l’attenzione sui costi e fa rilevare che ammodernare i presidi esistenti richiederebbe un minor impegno finanziario.Sottolinea infatti che in sede di definizione dell’ipotesi dell’accordo di programma è stato stimato che " il rilancio e ammodernamento delle attuali strutture ospedaliere avrebbero un costo di 283.576.580 euro, a fronte di 412.620.713 euro per la chiusura di Gallarate e l’ampliamento dell’ospedale di Busto Arsizio, e di 440.016.065,00 euro per il nuovo ospedale unico a Beata Giuliana,al netto delle opere viarie e delle compensazioni per il verde distrutto". Conclude "noi siamo a favore del mantenimento in vita degli attuali ospedali e proponiamo di investire per la salvaguardia delle aree verdi e boschive di Beata Giuliana e per il rilancio e l’ammodernamento delle attuali strutture ospedaliere di Busto Arsizio e Gallarate".