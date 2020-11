Nerviano (Milano), 12 novembre 2020. L'allarme dato tempestivamente ha evitato quella che avrebbe potuto essere una tragedia. Quattro persone oggi pomeriggio sono state soccorse dalle ambulanze e portate in ospedale a Rho per una intossicazione da monossido di carbonio che si è sprigionato da una caldaia. L'incidente si è verificato intorno alle sei del pomeriggio in una casa di corte al piano terra di via Don Cavallotti, alla frazione di Sant'Ilario. Sul posto, allertati dal 118, sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze.

© Riproduzione riservata