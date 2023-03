Nerviano, laghetto Cantone chiuso: si cerca un gestore

Nerviano (Milano) - Lago chiuso in attesa di un nuovo gestore. Il laghetto Cantone di Nerviano, di proprietà dei Comuni convenzionati per la gestione del Parco del Roccolo, rimane chiuso rilevata la carenza di tutte le attività previste come utilizzo di prodotti biologici e a km zero nella ristorazione, attività per la conservazione della biodiversità ittica e della flora lacustre, riproduzione in loco della fauna ittica, creazione di stagno, orto e frutteto didattico, relazioni periodiche sulla salubrità delle acque, offerta formativa scolastica, universitaria e professionale, eventi culturali a carattere ambientale.

"Nei mesi scorsi era stata inviata al locatore una formale diffida per intimare il corretto e integrale adempimento degli obblighi di gestione, manutenzione, pulizia e ripristino secondo quanto previsto nel contratto di locazione" aveva spiegato l’assessore Sergio Parini.

Scaduti i termini della diffida, l’assemblea dei sindaci non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione e dare mandato al Comune di Canegrate di inviare al locatore la risoluzione del contratto. L’area rimarrà quindi chiusa al pubblico e servirà il tempo necessario per realizzare alcuni interventi di manutenzione straordinaria e per individuare un nuovo gestore.

"L’obiettivo dell’assemblea dei sindaci e dell’ufficio di direzione è di rendere il laghetto Cantone un centro multi-funzionale per il Parco del Roccolo, coniugando le esigenze di fruizione con quelle di tutela dell’ambiente naturale" ha spiegato l’ente parco.