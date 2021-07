Nerviano (Milano) 31 luglio 2021 - "Non riusciamo a controllare il Green Pass, troppi accessi alle bancarelle". Così il sindaco di Nerviano, Massimo Cozzi, ha deciso di annullare la tradizionale fiera di San Fermo prevista per il prossimo 9 agosto.

"L’amministrazione comunale aveva predisposto tutti gli atti necessari per garantire la realizzazione della tradizionale fiera e, al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza e nel rispetto delle misure in vigore. Si era programmato anche un percorso alternativo rispetto alla storica locazione - continua Massimo Cozzi -. Ma a partire dal 6 agosto, anche per accedere alle fiere occorrerà essere in possesso di Green Pass che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei 6 precedenti, anche in zona bianca. Nella considerazione che l’accesso alla fiera potrà avvenire da diversi punti delle vie cittadine e che gli stessi non potranno essere tutti presidiati per il controllo dei Green Pass, con rammarico, si informa che la fiera di San Fermo non si svolgerà".

Diverso invece lo scenario nella vicina Cerro Maggiore dove lunedì 2 agosto, per le vie del centro cittadino ci sarà la tradizionale Fiera di San Francesco. Le bancarelle riempiranno le vie San Carlo e Roma, fino ad arrivare alla via Lampugnani ed in serata ci sarà un concerto nel cortile del palazzo comunale. In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'auditorium di via Boccaccio. Sarà mantenuta la disposizione delle bancarelle introdotta lo scorso anno, sia per garantire il necessario distanziamento, sia per rendere più piacevole il giro agli avventori. Il sindaco a tal proposito ha emesso l'ordinanza che prevede l'obbligo della mascherina all'interno del perimetro della Fiera.

Nulla invece trapela sulla fiera di San Bartolomeo in programma dopo Ferragosto a Cantalupo: "Ci stiamo già organizzando per la prossima introduzione del GreenPass. Abbiamo anche scritto due quesiti alla Prefettura per gli opportuni chiarimenti. Non possiamo tornare indietro ed il controllo dei contagi è il presupposto indispensabile per garantire una ripresa duratura" ha spiegato il sindaco Nuccia Berra.