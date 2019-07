Nerviano (Milano), 22 luglio 2019 - I carabinieri di Legnano hanno salvato un boxer che il padrone, un 29enne residente a Pavia, aveva lasciato in auto con i finestrini chiusi. L'animale si trovava nel veicolo da almeno mezz'ora, sotto il sole cocente, quando i carabinieri di Legnano sono arrivati sul posto avvertiti dai passanti. I militari hanno visto il boxer albino agitarsi nell'abitacolo. Hanno quindi cercato di rintracciare il proprietario ma, non riuscendo, hanno infranto uno dei finestrini e liberato l'animale. In seguito il padrone del boxer è stato effettivamente rintracciato, si trovava poco lontano a casa di amici. L'animale gli è stato riconsegnato perché in buone condizioni, ma il giovane è stato denunciato per maltrattamenti.