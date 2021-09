Nerviano - Il personale della polizia locale, grazie alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, è riuscito a individuare i due ragazzi minorenni che in agosto avevano messo una bicicletta sul monumento ai Caduti di piazza della Vittoria. Un gesto goliardico che aveva creato una ondata di indignazione tra molti cittadini. I due facevano parte di un gruppo composto da una decina di coetanei, estranei ai fatti, che avevano trascorso la notte tra domenica 1 agosto e lunedì 2 agosto girovagando per le strade del centro cittadino.

"I responsabili del gesto hanno riferito che si è trattato di un gesto goliardico dettato dalla noia, non connotabile come segno di protesta o con finalità politiche - ha spiegato il sindaco di Nerviano, Massimo Cozzi -. Gli stessi sono stati sanzionati in base alla normativa vigente. Come sindaco, ringrazio di cuore gli agenti della polizia locale per il grande lavoro fatto in queste settimane per risalire ai responsabili di questo gesto che ha offeso la storia e la memoria di chi ha dato la propria vita per la nostra libertà. Spiace veramente constatare come si possa arrivare a gesti così stupidi, come se la storia non avesse insegnato nulla".