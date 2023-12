Nerviano, al cimitero di Garbatola le tombe rimangono aperte dopo le esumazioni

Nerviano (MILANO) - Esumazioni senza decoro e le foto dell'ex sindaco fanno il giro del web. Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano ed attuale consigliere comunale di opposizione, ha scattato alcune fotografie al cimitero di Garbatola che mostrano tombe aperte e lasciate sul campo in erba ed altri lavori conclusi male dopo le esumazioni.

"Ho postato immagini del cimitero di Garbatola. Quando si fanno le esumazioni nel campo comune non deve mai mancare il rispetto del decoro che questo luogo merita. Purtroppo non sembra essere così e ho subito provveduto a segnalare il tutto al competente ufficio comunale. Ad oggi nonostante la segnalazione scritta di dieci giorni fa, al Cimitero di Garbatola purtroppo nulla è cambiato".

Una situazione di cui è al corrente anche la prima cittadina Daniela Colombo che ha voluto puntualizzare: "Mentre si lavora è difficile mantenere ordinata l'area in cui si sta lavorando. Le attività sono ancora in corso e al termine tutto sarà ripristinato a dovere. Il bello di Cozzi è questa sua capacità di polemizzare sempre su questioni o già risolte o ancora in itinere". Altre segnalazioni sono state fatte da alcuni cittadini per la svuotamento dei cassonetti contenenti i fiori che sono stati lasciati ricolmi di materiale per diversi giorni.