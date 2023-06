Nel ricordo di Daniele Oggi avrebbe 9 anni "Ecco l’aula dedicata al nostro piccolo principe"

di Rosella Formenti

Ieri 6 giugno Daniele avrebbe compiuto 9 anni, la sua vita è stata brevissima, spezzata il primo gennaio 2022 dalla mano omicida del padre Davide Paitoni, che sette mesi dopo, a luglio dello scorso anno, si è suicidato. Ieri a Gazzada Schianno la scuola ha festeggiato il piccolo Daniele, un bambino vivace, che sapeva contagiare con la sua gioia: all’istituto comprensivo Don Cagnola, dove il piccolo frequentava la seconda elementare gli è stata intitolata l’aula ludico – didattica. Alla cerimonia erano presenti la mamma Silvia Gaggini, i nonni, il preside dell’istituto "Don Guido Cagnola" Gian Paolo Residori, le autorità civili tra le quali il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. Uno spazio luminoso com’era il suo sorriso, dedicato al "Piccolo Principe", il libro preferito di Daniele. La mamma ha letto un commovente messaggio, parole condivise con gli educatori dell’oratorio di Schianno. Il 6 giugno è il compleanno di Daniele – ha detto la mamma - È per questo che, in questa data, abbiamo deciso di organizzare qualcosa di altrettanto speciale. All’Istituto Don Guido Cagnola, dove Daniele aveva iniziato a frequentare la seconda elementare, dove aveva conosciuto i suoi adorati amici e le sue dolci maestre, è stata inaugurata un’aula ludo didattica a lui dedicata. Un luogo dove tutti i bambini della scuola potranno sentire Daniele vicino". Un progetto pensato ad hoc per Daniele e i suoi compagni, portato avanti da mamma Silvia con il prezioso aiuto del Circolo della Paniscia, il "gruppo camperisti" di nonno Davide e nonna Mariangela a cui Daniele era molto legato.

Ha continuato "In questi mesi si sono dati tutti un gran da fare: hanno pensato a cosa poter realizzare, hanno imbiancato e decorato l’aula pensando nei minimi dettagli a quale messaggio poter lasciare a tutti i bambini che ci entreranno. Per fare questo hanno deciso di trarre spunto da un libro molto amato da Daniele: il Piccolo Principe, il capolavoro di Antoine de Saint Exupéry. Daniele, oggi sei tu il Nostro Piccolo Principe, che ci insegni tanto ogni giorno ricordandoci quanto in questo lungo viaggio della vita, abbiamo ancora da imparare e da scoprire. E anche se non riusciamo più a vederci in carne ed ossa, per trovarti basta alzare lo sguardo e scoprirti tra le stelle".