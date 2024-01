Nei guai istruttore di scuola guida senza licenza

Durante un normale servizio di controllo del territorio una pattuglia della Polizia Locale di Inveruno ha femrato il veicolo di una scuola guida impegnata in una lezione, per verificare la correttezza dell’operato dell’istruttore e la regolarità dell’esercitazione. L’istruttore, sorpreso dal controllo, non era in grado di esibire l’abilitazione all’esercizio dell’attività di istruttore, pur dichiarando di esserne in possesso. L’allievo, ignaro di tutto, ammetteva che era in corso un’esercitazione. I successivi accertamenti confermavano che l’istruttore non aveva mai conseguito l’abilitazione per l’esercizio dell’attività, che veniva quindi svolta da “abusivo“. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di esercizio abusivo di una professione e sanzionato per le violazioni previste dall’articolo 123 del Codice della Strada.

I controlli sulla regolarità delle esercitazioni di guida proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire la sicurezza della circolazione stradale e il rispetto delle norme.