Navigazione Lago Maggiore Arriva il premio Bandiera Lilla

di Lorenzo Crespi

"Una giornata speciale e di grande orgoglio per il Lago Maggiore, il nostro territorio, ma anche per tutto il Paese": così il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha salutato a Laveno la consegna della "Bandiera Lilla Approved" alla Navigazione Laghi. Un riconoscimento che premia le attività dell’ente governativo a favore di un’accessibilità sempre migliore negli scali e sulle navi per i passeggeri disabili o con mobilità ridotta. È stato proprio il ministro ad issare sulla prua della motonave Zeda il vessillo che certifica l’attenzione per l’inclusione sui mezzi di trasporto che solcano il Verbano. "Un nuovo importante segnale - ha aggiunto l’esponente del Governo - dobbiamo continuare su questa strada. Il turismo accessibile è un investimento. La sfida è continuare a lavorare insieme, perché solo se facciamo rete possiamo fare di più e meglio". Ha spiegato il significato del riconoscimento il presidente dell’associazione Bandiera Lilla Roberto Bazzano, che ha ricordato come l’iniziativa sia nata nel 2012 per premiare i comuni attenti al tema. La Navigazione Lago Maggiore è la prima realtà di trasporto a ottenere l’assegnazione. Il gestore governativo Ente Laghi Donato Liguori ha parlato di un nuovo passaggio per un percorso avviato a gennaio, Un progetto pilota avviato sul Lago Maggiore che sarà esteso anche ai laghi di Como e di Garda, con investimenti in formazione del personale, acquisto di carrozzine, dotazione di rampe, mappe tattili e segnaletica. Paolo Mazzucchelli, direttore di esercizio Navigazione Lago Maggiore, ha spiegato com’è avvenuta la certificazione da parte di Bandiera Lilla: sottoposti al giudizio dell’associazione 8 tra i principali scali sulle due sponde del lago (Arona, Stresa, Baveno, Pallanza, Villa Taranto, Intra, Laveno e Luino) e 11 navi.