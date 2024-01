Myanmar, il sorriso spezzato “Obiettivo sul mondo“ apre l’anno della cultura

Fino al 1989 si chiamava Birmania, quando il nome dato dagli inglesi a uno dei loro territori, come tanti altri nomi ereditati dall’Impero britannico, non venne infine modificato dal regime militare al governo del Paese in Myanmar. Proprio il Myanmar aprirà il 2024 della cultura ad Abbiategrasso con una nuova mostra di “Obiettivo sul mondo“, che verrà inaugurata sabato 13 gennaio e si protrarrà fino a domenica 11 febbraio, nei sotterranei del Castello Visconteo. "Myanmar: il paese dal sorriso spezzato" è dunque il titolo della rassegna organizzata ad Abbiategrasso e che, oltre alle immagini che costituiscono il cuore dell’evento, include diversi incontri focalizzati sul tema della lotta per i diritti civili, sostenuta con grande coraggio dal popolo birmano.

"Una battaglia per gran parte pacifista, anche se la bellezza del paese ha fatto anche da scenario a scontri armati – spiegano gli organizzatori della manifestazione –. Le immagini e gli oggetti legati al Myanmar, visibili alla mostra, saranno però le testimonianze più concrete per introdurre il visitatore alla vita di ogni giorno di un popolo che porta avanti con determinazione, anche a rischio della vita, la sua protesta. In parallelo, gli incontri tematici organizzati aiuteranno a meglio comprendere l’attuale realtà del Myanmar. Un’occasione per entrare in punta di piedi nel paese che oggi è stato privato del sorriso, ma che nutre ancora un profondo (e legittimo) desiderio di libertà".

L’ingresso alla mostra sarà dal martedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19, mentre sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Lunedì chiusura.

Paolo Girotti