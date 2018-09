Vanzaghello (Milano), 27 settembre 2018 - Tragedia questa mattina intorno alle 7.30 alla rotonda tra le Provinciali 527 e 341, dove un uomo si è schiantato in auto andando dritto e finendo la propria corsa nella boscaglia. Il 55enne, residente a Gallarate, sarebbe morto sul colpo probabilmente a causa di un malore mentre era alla guida della sua Fiat Cinquecento. L'auto alla rotonda è andata dritta, fortunatamente in quel momento non stavano arrivando altri veicoli. Sul posto sono giunte un'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, l'automedica e una squadra dei vigili del fuoco, oltre alla polizia locale.