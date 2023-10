Morti sul lavoro: "Controlli più capillari"

Sette infortuni mortali in provincia di Varese da gennaio ad agosto 2023. È il dato aggiornato fornito da Inail in occasione della riunione di aggiornamento di “Sicuri al lavoro“, il tavolo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali in Provincia di Varese. La rete, che riunisce istituzioni, sindacati e associazioni di categoria, si è riunita a Villa Recalcati in concomitanza con la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Un’occasione per fare il punto sulle attività dei tre distinti gruppi di lavoro ufficializzati lo scorso luglio con la firma di un protocollo, per un percorso iniziato in realtà già nel 2022. Innanzitutto i dati, con il numero dei mortali che risulta in leggero calo rispetto ai 9 dello stesso periodo di un anno fa. Tutte italiane le vittime: 6 uomini e una donna, 5 presso la sede di lavoro e 2 in itinere.

Diminuisce anche il numero totale degli infortuni, passato dai 6.700 del 2022 (dato però viziato dalla coda del Covid) ai 5.967 di quest’anno. In un contesto generale di calo sono però aumentati gli infortuni in itinere, con un +6,7%.

Quindi l’aggiornamento delle azioni dei tre gruppi (analisi dei dati, comunicazione e best practices) e la testimonianza di Michele Bandera, dell’omonima azienda di Busto Arsizio, in cui nel 2021 si verificò un incidente mortale. "La sicurezza per l’imprenditore è un costo che se tutti sosteniamo siamo tutti concorrenziali gli uni con gli altri – ha detto – se qualcuno non lo sostiene gioca con la vita delle persone. È il momento di dare un’accelerata sulla sicurezza, servono controlli più capillari".

Lorenzo Crespi