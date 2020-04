Legnano (Milano), 19 aprile 2020 - Un mese di marzo drammatico, che si è chiuso con un numero di decessi oltre le ultime, pessimistiche, previsioni e che risulta essere superiore del 90% rispetto a quanto accaduto a Legnano nello stesso mese del 2019: i numeri sono ancora più preoccupanti, poi, se si prende in considerazione anche il mese di febbraio. È questo l’esito dell’ultimo aggiornamento dei dati Istat che ufficializzano la situazione del mese di marzo e dei primi giorni di aprile e che servono per completare, almeno per il momento, il quadro generale degli effetti dell’emergenza coronavirus al di là dei contagi ufficiali certificati dal test del tampone, esplorando le tendenze della mortalità rispetto agli anni precedenti.

A Legnano marzo si è concluso con 97 decessi contro i 51 che erano stati registrati alla fine del 2019: un aumento che, così come avevamo anticipato per difetto solo una settimana fa, si stabilizza addirittura al 90%. Per quanto riguarda le fasce d’età, la stragrande maggioranza dei decessi è compresa nella fascia over 85 (ben 52); 25 decessi riguardano legnanesi con un‘età compresa tra 75 e 84 anni, 10 trai 65 e i 74, 11 tra i 15 e i 64 anni. Impressionante anche il confronto tra il mese di febbraio del 2019 e quello del 2020: i 16 decessi del febbraio 2019, infatti, sono diventati ben 52 quest’anno, così che il dato complessivo aggregato dei mesi di febbraio e marzo comparati tra il 2019 e il 2020 raccontano di 67 decessi, l’anno scorso, e 149 quest’anno. Quanti decessi determinati dal covid-19 e sfuggiti a ogni tipo di conferma ufficiale possono essere identificati in questa crescita complessiva sui due mesi, pari al 122%? Saranno le verifiche a fine emergenza a fare chiarezza sui numeri che da soli, però, suggeriscono già una prima risposta .

È vero poi che, scorrendo i dati Istat, se la crescita febbraio/marzo 2020 rispetto al 2019 restituisce un dato impietoso, il confronto con gli anni precedenti mostra ancora aumenti, ma leggermente più contenuti: il 2018, con un passaggio da 98 a 149 decessi, indica un aumento comunque superiore al 50%, come quello del 2016 (95 decessi) e del 2015 (96 decessi nello stesso periodo). Più moderata risulta invece la crescita del 2020 rispetto al 2017 (allora i decessi furono 116). Il dato che riguara il mese di aprile già comunicato da Istat, infine, riguarda per ora solamente i primi giorni del mese (quattro giorni in totale), ma se ci si deve affidare a questi primi riscontri dell’istituto di statistica, nella città di Legnano il numero dei decessi sembra essere addirittura in calo rispetto al 2019 (erano 11 e quest’anno sono 8) e in aumento, più o meno moderato, rispetto agli anni che vanno dal 2015 al 2018.

Ci sono anche i dati giornalieri contenuti del report dalla Regione Lombardia e che descrivono invece il quadro dei contagi da coronavirus, Comune per Comune, ufficializzati attraverso il test del tampone: nella giornata di ieri i positivi al test per il coronavirus nei trentuno Comuni del territorio di Legnanese, Abbiatense e Magentino che il giorno precedente avevano almeno 10 casi, erano in totale 1.634, con una crescita di 33 unità. Legnano aveva ieri sul suo territorio 291 casi positivi, 10 in più rispetto al giorno precedente; anche Abbiategrasso ha avuto un aumento simile, passando da 174 a 183 positivi al test, mentre Magenta resta fermo al dato del giorno precedente con 121 positivi. Tra gli altri Comuni del territorio è solo Turbigo a far registrare una crescita dei positivi fuori scala, che in un solo giorno passano da 20 a 28.