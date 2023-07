Morosi nelle case comunali Il conto si appesantisce di altri centomila euro

di Paolo Girotti

La morosità complessiva accumulata dagli inquilini delle case Sap del Comune è aumentata ancora di circa 100mila euro rispetto al giugno del 2022 e ha toccato quota 2 milioni e 327mila euro: questo nonostante le azioni di recupero messe in atto da Comune e Euro.PA, la società a cui è affidata la gestione, proseguano e a testimonianza di un problema con mille sfaccettature, che è inevitabile immaginare resterà tra le situazioni da tenere sotto controllo anche nei prossimi anni. Ha preso le mosse da questo dato complessivo la commissione consigliare andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri e che aveva all’ordine del giorno proprio la morosità accumulata negli anni dagli inquilini delle circa 370 case comunali Sap: la crescita di circa 100mila euro è avvenuta a fronte dell’emissione di nuovi bollettini per oltre 800mila euro, quindi una percentuale di "nuova morosità", sul totale che pare essere in calo.

Ma è il recupero del pregresso che continua ad essere un problema: va ricordato che secondo i numeri forniti nella commissione di ieri la percentuale di morosità sino al 2016, fin quando la gestione non è poi passata a Euro.PA, si attestava al 50%.

Da quel momento in poi pare essere fisiologicamente fissata al 30%. I morosi sono ad oggi 260 (come già detto, su un totale di circa 370, e quindi più dei due terzi): la morosità dei "casi sociali" è passata da da 594 a 604mila nell’ultimo anno, mentre quella non attribuibile a questa categoria è cresciuta in un anno di circa 100mila euro in più. Sono in corso azioni di recupero per quanto riguarda 65 posizioni che, comprensive delle spese legali, valgono 1,34 milioni di euro e sono già stati emessi per queste posizioni 28 decreti ingiuntivi: 22 con esito positivo (decreto definitivo), due opposizioni e tre posizioni per le quali i decreti non sono andati a buon fine per rinuncia all’eredità. Un’altra posizione, infine, riguarda un trasferimento all’estero e non è risolvibile.

Per gli altri del "gruppo dei 65" si stanno predisponendo le ultime relazioni per ulteriori 30 decreti ingiuntivi. C’è poi una tranche che riguarda altre 153 posizioni, maturate tra il 2019 e il 2022: per 78 posizioni si parla di un debito di meno di mille euro per le quali non partiranno azioni legali ma ingiunzioni amministrative. "Dobbiamo aver consapevolezza della situazione in cui si trovano molte delle nostre famiglie – ha concluso il vicesindaco, Anna Pavan – e avere una determinazione ferma nel perseguire i casi che utilizzano il servizio pubblico, in carico alla comunità, senza assumersene gli oneri".