Legnano, morosi nelle case popolari: debiti per 2 milioni di euro

Case popolari a Legnano

Legnano, 11 marzo 2023 - La mozione è stata emendata in modo da rendere meno deflagrante l’effetto della questione, ma il senso profondo di quanto contenuto non cambia e anche il voto unanime raccolto dal documento in Consiglio comunale parla chiaro: la situazione di morosità delle case Sap di proprietà comunale ha superato il limite della semplice preoccupazione diventando, con i suoi circa due milioni e 200mila euro di debito degli inquilini, un problema ben più che consistente che deve essere affrontato da subito. L’argomento, già discusso in precedenza e ora approdato in aula con una mozione del Movimento dei cittadini, ha occupato una buona parte della seduta di Consiglio di giovedì sera e i motivi di tanta attenzione sono evidenti nella lettura dei dati elencati nello stesso documento.

"Il punto di partenza è un nostro articolo del 2019 che fissava in 1,2 milioni di euro circa la morosità allora fotografata. Vero che dal 2019 ad oggi è successo letteralmente di tutto, ma i numeri sono cresciuti davvero a dismisura: al 30 giugno 2022 l’importo complessivo della morosità assomma a 2.216.693 euro, i conduttori morosi sono 279 su un totale di 373 alloggi, i "casi sociali" evidenziati nelle situazioni singole sono 42 (la morosità che riguarda questi casi è pari a poco meno di 600mila euro) mentre la morosità che non ha a che fare con queste situazioni è fissata a un milione 621mila euro. Risulta, inoltre, il mancato pagamento dei canoni e delle spese per un totale di 473mila euro che riguarda anche 51 alloggi di ex inquilini definiti come "trasferiti/deceduti".

Dalla conferenza dei Servizi sull’argomento andata in scena nel settembre 2022 è emerso che Euro.Pa, gestore della case Sap, aveva avviato azioni legali per le morosità già maturate al 31 dicembre 2020, che sono state tradotte in pratica attraverso sole 28 richieste di decreto ingiuntivo e in quattro accordi di rateizzazione, mentre non è stata avviata alcuna azione di sfratto. Tutto questo mentre nella stessa conferenza era stato rilevato che ci sono 12 alloggi sfitti che necessitano di opere di manutenzione. Davvero troppo, così che anche la richiesta di emendare il testo iniziale della mozione da parte della maggioranza ha portato a trovare un punto di caduta da tutti sottoscritto. In cosa si è impegnato il sindaco Lorenzo Radice attraverso la mozione? A promuovere una apposita riunione della commissione competente, alla presenza dei responsabili di Euro.PA, per un confronto sulla questione della morosità nelle locazioni degli alloggi comunali e sulla strategia dell’amministrazione comunale per affrontare in maniera decisa la questione.