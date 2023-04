Morì un operaio: patteggia il capocantiere

Il capocantiere Il capocantiere che patteggia un anno di detenzione con pena sospesa, gli altri sei imputati con lui a processo praticamente prosciolti – la formula tecnica è del "non luogo a procedere – "perché il fatto non sussiste". È la sorprendente e amara conclusione, in udienza preliminare, del processo al tribunale di Varese a carico dei responsabili del cantiere dove aveva trovato la morte nel maggio del 2021 l’operaio Marco Oldrati. Il 52enne residente a San Paolo d’Argon, nella Bergamasca, era caduto da un’altezza di cinque metri mentre era intento a perforare delle travi di cemento armato all’interno di una specie di "gabbia", dotata di carrello elevatore, nel corso di un intervento di qualificazione del centro commerciale "La Fornace". Quella gabbia doveva proteggerlo, in teoria; invece all’improvviso, dopo due ore che Oldrati sta effettuando l’intervento, si ribalta e rovina a terra.

Per l’uomo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, non ci sarà purtroppo nulla da fare. Per l’accusa quel sistema non poteva essere utilizzato per il sollevamento di persone. Diversa la tesi del gup, per il quale ai legali rappresentanti delle aziende coinvolte nel cantiere non può essere attribuita alcuna responsabilità per quanto è accaduto. Sanzionato alla fine solo il responsabile di cantiere.