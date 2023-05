Monumento ai Caduti trasformato in vespasiano Solidarietà con l’Arma

Usano come vespasiano e sputano sul monumento ai Caduti dell’Arma nel parco di via Saragat. Il sindaco Giuseppe Pignatiello, indignato, ne ha pubblicato sui social una foto diventata subito virale. "Un gesto che lascia senza parole. Una gravissima mancanza di rispetto verso un bene comune che non solo fa parte della nostra comunità, ma è di tutti noi. Tanta amarezza per quanto accaduto". Un episodio, aggiunge Pignatiello, che "si commenta da solo e lascia una grande delusione e tristezza. Trasmettere il rispetto per ciò che ci sta attorno dev’essere una priorità. Faremo tutto il possibile per trovare i responsabili".

C.S.