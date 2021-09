Spensierati e simbolo di libertà, sì, ma spesso anche causa di incidenti. Purtroppo anche mortali. I monopattini elettrici sono sempre più diffusi sulle nostre strade e sono senz’altro un’alternativa economica ed ecologica ad altri mezzi, ma è difficile far finta che non possano rivelarsi pericolosi. Per questo il sindaco di Bareggio Linda Colombo ha firmato l’ordinanza per l’obbligo del casco a bordo dei monopattini elettrici non solo per i minorenni ma anche per i maggiorenni. "In base alle statistiche Istat – ha spiegato Linda Colombo – da maggio a dicembre 2020 gli incidenti che hanno coinvolto un monopattino elettrico sono stati 564 con 518 feriti e nei primi mesi del 2021 si sono già registrati cinque decessi".

L’ultimo dei quali a Sesto San Giovanni, ma impossibile non pensare anche agli incidenti che col monopattino coinvolgono anche i pedoni, come quello che ha portato alla morte a Parigi di una nostra connazionale di 22 anni, travolta da un monopattino elettrico nella capitale francese. "Indossare il casco è il modo più efficace per ridurre gli infortuni gravi e i decessi – ha sottolineato il sindaco di Bareggio -. Il rischio di incidenti gravi cala del 70% e la probabilità di morire del 40%, oltre ad abbattere i costi sanitari".