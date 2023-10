Molestie sul lavoro, cinquecento studenti al dibattito

Cinquecento studenti in rappresentanza delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori cittadine per parlare dal punto di vista normativo ma anche concreto di molestie nella sfera personale e nell’ambiente di lavoro. È questo "Parole e gesti che non vorrei" la tavola rotonda organizzata ieri al teatro Giuditta Pasta da Terziario Donna di Confcommercio in collaborazione con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio, il provveditorato agli studi di Varese e con il patrocinio del Comune di Saronno. Nona caso era presente Cristina Riganti presidente provinciale e vicepresidente nazionale Terziario Donna Confcommercio, il vicesindaco Laura Succi con le autorità militari e il presidente Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli. La discussione ha preso le mosse da quel limite con cui spesso si fatica a trovare un equilibrio: "Fino dove arrivano lo scherzo, la battuta, il gioco, e quando inizia la molestia?". Così come nei precedenti appuntamenti di Gallarate, Luino e Busto Arsizio si è cercato insomma di raccontare agli studenti e analizzare sotto tutti i punti di vista la molestia lavorativa, sia fisica sia psicologica, cercando di inquadrare il fenomeno per prevenirlo. Il punto di partenza è stato il cortometraggio firmato dagli studenti della scuola del cinema di Busto Arsizio (Icma), realizzato grazie alla borsa di studio finanziata dal Terziario Donna. L’opera proiettata in esclusiva ha costituito quindi lo spunto del dibattito che ha visto coinvolti esperti con competenze specifiche dalla magistrato Nicoletta Guerrero (presidente sezione Gip Tribunale di Genova) a Luciana Ceriani psicologa, membro dell’associazione Rete Rosa.

E a moderare il confronto è stata Laura Campiglio, scrittrice che ha pubblicato per i tipi Mondadori. Apertura e chiusura dell’evento sono state affidate a Carla Mammone (Centro di formazione Aifos) che ha portato sul palco due lettere aperte, scritte da due donne vittime di molestie e violenze avvenute proprio sul luogo di lavoro.

Sara Giudici