Missione compiuta Salva la speleologa rimasta intrappolata nell’Abisso Primeros

di Rosella Formenti

È uscita dalla grotta nella notte tra martedì e ieri, mercoledì, poco prima delle due, portata in salvo dalle squadre del Cnsas Lombardo, la donna di sessant’anni, rimasta bloccata, 50 metri sotto terra, all’interno dell’ Abisso Primeros, per 9 ore. L’Alto Varesotto è un’area ricca di cavità, che sono frequentate dagli speleologi, appassionati esperti che sanno come affrontare questi percorsi in profondità. E speleologa è la donna rimasta vittima della disavventura, fortunatamente a lieto fine, nel pomeriggio di martedì in Valcuvia, nella zona della "linea Cadorna", tra Duno e Cassano Valcuvia.

La sessantenne era arrivata dalla provincia di Novara, con lei altri sei speleologi di un gruppo della Valsesia, "meta" l’Abisso Primeros, all’improvviso, quando stavano quasi per uscire dalla grotta è avvenuto l’incidente. Un masso si è staccato dalla volta e ha centrato in testa proprio la donna. Il casco di protezione ha indubbiamente evitato conseguenze ben più gravi. Immediato è scattato l’allarme con la richiesta dei soccorsi, tre speleologi del gruppo di cui faceva parte la donna, sono rimasti con lei fino all’arrivo dei soccorsi per le operazioni di recupero che sono state lunghe e complesse proprio per la conformazione della cavità. Sul posto sono arrivati i tecnici della IX Delegazione speleologica del Cnsas lombardo, una trentina, provenienti da tutta la regione. Presenti anche una dozzina di tecnici di soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, Stazione di Varese.

Una squadra è entrata subito in grotta, per la prima assistenza tecnico-sanitaria e per valutare anche le condizioni del contesto: la grotta infatti è molto stretta e c’era la possibilità che si verificassero altri distacchi. In grotta sono entrati anche un medico del Cnsas, una dottoressa giunta da Premana, grazie all’intervento dell’elicottero della Guardia di finanza, partito da Venegono, e un’infermiera del Cnsas. Sul posto anche la componente dei disostruttori del Cnsas, provenienti dalle delegazioni speleologiche di Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La sessantenne infortunata era ferita ma cosciente quindi è stata assicurata a un estricatore, uno strumento che serve per tenere il corpo immobile e consente movimenti di recupero più agevoli rispetto a una barella, con un ingombro minimo. L’intervento è terminato all’alba.