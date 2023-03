"Mio figlio senza posto al nido"

"Vi scrivo per condividere la mia delusione e le mie critiche su come la “macchina comunale” sta gestendo gli asili nido comunali". E’ questo il focus della lettera inviata da una papà saronnese a tutti i consiglieri comunali nella giornata di venerdì. Sabato il papà ha ricevuto la chiamata dall’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò che ha organizzato un incontro anche con il sindaco Augusto Airoldi (foto). Il 34enne è papà di due bimbi (di 2 anni e di 3 mesi). "Al compimento del 6° mese della piccola (maggio) avevamo intenzione di iscriverla a un nido per favorire il rientro lavorativo di mia moglie. Abbiamo chiamato tutti, ripeto tutti, gli asili nido sia privati che pubblici di Saronno, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Caronno e Solaro. Non c’è nessun posto libero, ripeto nessun posto. Abbiamo quindi optato per una baby-sitter a domicilio, figura rara anche quella".

Il problema si ripresenta anche per l’anno prossimo: "Per l’anno educativo 20232024 abbiamo presentato domanda di iscrizione sempre presso l’istituto comunale Zerbi. Ci hanno riferito, però, che a causa dei lavori di ristrutturazione della sede Candia in via Valletta i posti saranno "molti di meno" (definizione molto vaga)". Da qui l’amarezza dei genitori: "Premetto che dal punto di vista educativo siamo molto soddisfatti della professionalità, della gentilezza e della dolcezza delle educatrici. Al contempo, siamo delusi dalla gestione amministrativa che, di fronte a una ristrutturazione edilizia organizzata un anno prima, non è riuscita a trovare una sede alternativa per garantire l’offerta educativa allo stesso numero di "cuccioli saronnesi". E conclude: "Noi e tanti altri genitori siamo convinti che mettere al mondo figli non sia solo un atto di coraggio ma un gesto di amore verso la collettività; ma siamo in difficoltà perché chi dovrebbe sorreggerci non è in grado di compiere pienamente il suo dovere". S.G.