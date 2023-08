Milano-Abbiategrasso-Mortara, altra giornata “no”: Ritardi e sette treni cancellati

È stata un’altra giornata pesante quella di martedì

sulla linea ferroviaria Milano-Mortara, segnata da numerose cancellazioni e pesanti ritardi, che hanno aggravato i già considerevoli disagi provocati dal caldo degli ultimi giorni. Sulla tratta che collega la Lomellina a Milano e che muove ogni giorno poco meno di ventimila persone, sono stati complessivamente sette i treni che sono stati cancellati mentre diversi altri hanno viaggiato con ritardi consistenti che hanno toccato anche i 50 minuti. La conseguenza è stata che a bordo dei convogli che hanno circolato regolarmente si sono registrati episodi di sovraffollamento aggravati, in diversi casi, dall’assenza di aria condizionata una situazione che ha reso il viaggio di poche decine di minuti ai limiti della sopportazione per gli utenti. Del resto non si tratta purtroppo di una novità Soltanto qualche giorno fa è arrivata la conferma che,

per il quattordicesimo mese consecutivo, un vero record negativo, anche per prossimo settembre i viaggiatori della tratta potranno beneficiare del "bonus", vale a dire lo sconto del 30% concesso ai possessori di abbonamenti mensili ed annuali per il mancato raggiungimento dello standard minimo fissato dalla Regione. E non è tutto. Con riferimento al mese di giugno, l’ultimo del quale sono disponibili i dati ufficiali e al quale il "bonus" di settembre si riferisce, la Milano-Mortra è risultata addirittura la peggiore dell’intera Lombardia con un indice di affidabilità doppio rispetto al 5% che è considerato il massimo

per ritenere il servizio soddisfacente. Un segnale preoccupante per la tratta che non ha ancora perfezionato

il completo raddoppio della linea, intervento che dovrebbe essere avviato entro il prossimo biennio.

Umberto Zanichelli