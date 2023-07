Metalmeccanici in corteo "Una politica industriale o non si esce dalla crisi"

di Giovanni Chiodini

"Per il rilancio industriale, l’occupazione, gli investimenti, per la transizione sostenibile, per risolvere le crisi aperte". Questi i motivi dello sciopero che nel pomeriggio di ieri ha coinvolto i lavoratori metalmeccanici della Fiom delle aziende del Legnanese. Uno sciopero che a macchia di leopardo si sta svolgendo in questi giorni in tutto il Paese (lunedì ci sarà la mobilitazione delle imprese del Sud). A Legnano un corteo si è mosso da piazza Monumento per portarsi i lavoratori metalmeccanici della Fiom delle aziende del Legnanese. Uno sciopero che a macchia di leopardo si sta svolgendo in questi giorni in tutto il Paese "Confindustria in questa particolare situazione non è la nostra antagonista. E’ solo il nostro tramite. La mancanza di una politica industriale in questo nostro Paese è avvertita anche dal mondo imprenditoriale. Noi vorremmo quindi che questo mondo si faccia interprete col Governo dei problemi dei lavoratori, che sono anche i problemi delle aziende. Abbiamo trovato in loro della disponibilità e speriamo che da questo incontro si mettano le basi per delle nuove politiche" ha commentato Mario Del Duca, della Fiom. "Devo ringraziare tutti i delegati che con noi si sono presentati al confronto con gli industriali. Hanno saputo esprimere con parole chiare lo stato di fatto delle loro aziende, le problematiche esistenti e soprattutto le preoccupazioni di chi, a fronte di pochi euro di aumento in busta paga, ha difficoltà nel sostenere le spese quotidiane". I metalmeccanici sono tornati in piazza per rivendicare il loro futuro che è fatto di un’industria che non è in crisi ma che rischia di andarci se la transizione ecologica e digitale non è governata in modo adeguato. Alla manifestazione era presente il segretario generale della Cgil Ticino Olona Mario Principe. "Quello di oggi è uno sciopero di avvertimento, al governo e al sistema delle imprese, di fronte all’assenza di una politica industriale che dura da anni, perché la situazione industriale del nostro paese rischia di portarci a un punto di non ritorno. Attualmente ci sono ben 87 situazioni di crisi che non si stanno minimamente affrontando". "Ci sono settori che hanno ammortizzatori sociali differenti ma non c’è una volontà del Governo di prendersi carico dei lavoratori che dall’oggi al domani vengono lasciati a casa senza alcun reddito".