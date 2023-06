Maxi tamponamento tra quattro vetture Cinque persone ferite

Un maxi tamponamento tra quattro automobili è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, nel tratto della superstrada 336 per l’aeroporto in direzione della A4, subito dopo lo svincolo per il Terminal 1 di Malpensa. Le quattro autovetture si sono scontrate in modo violento, tanto che una delle auto si è ribaltata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre uno degli automobilisti rimasto incastrato nell’abitacolo della sua macchina, i soccorsi dell’Areu e gli agenti della polizia stradale per i rilievi sull’incidente. Cinque le persone coinvolte, di età compresa tra i 24 e i 41 anni, trasportate al pronto soccorso per le cure del caso, per fortuna nessuna ha riportato ferite gravi.