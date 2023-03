Maxi-tamponamento Due feriti sulla Statale

Strada statale 11 in tilt e traffico bloccato a causa di un incidente stradale avvenuto a Bareggio. Ieri mattina, verso le 8.30, lungo la trafficatissima via Magenta si è verificato un maxi tamponamento. Il conducente di un furgone avrebbe tamponato l’auto che lo precedeva che, a sua volta, è andata a sbattere contro un terzo veicolo. Una carambola che ha influito immediatamente sul traffico, a quell’ora decisamente sostenuto, sia verso Milano che nella direzione opposta. Sono intervenuti immediatamente gli equipaggi della Inter Sos Padana Emergenza del distaccamento di Cisliano insieme all’automedica e ai vigili del fuoco. Due persone hanno riportato ferite, ma non sono in pericolo di vita. Un 40enne che ha riportato un trauma al collo e alla spalla e una donna di 58 anni che viaggiava sulla sua auto. Quest’ultima ha subito un trauma toracico a causa dello scoppio degli airbag, oltre ad un altra ferita alla mano. Entrambi sono stati accompagnati, in codice giallo, all’ospedale San Carlo di Milano. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare solo per mettere l’area in sicurezza. I Carabinieri hanno raggiunto immediatamente via Magenta per deviare il flusso di auto. Seguiti poi dalla Polizia locale di Bareggio per chiarire la dinamica del sinistro. G.M.