Legnano (Milano), 1 agosto 2020. Se amate la comicità di Max Pisu, potete goderla dal vivo in Liguria. L'attore legnanese sarà qui di scena nei prossimi giorni con tre date.

La prima lunedì 3 agosto a Varazze, con uno spettacolo di cabaret alle 21.30 al Molo Marinai d’Italia, organizzato da Cinema teatro Don Bosco. La seconda data martedì 4 agosto alle 21.15 ad Albenga, nello spazio «Un’arena sul mare», ospitata nel Seminario Vescovile (ingresso lato mare), sul lungomare Cristoforo Colombo: Max Pisu a teatro», one man show. Infine venerdì 7 agosto a La Spezia, alle 21.30 in piazza Brin, con «RecitalMax«.

Il talento di Pisu è trasversale, e la sua ironia mai volgare.

Abbiamo imparato ad amarlo nelle vesti di «Tarcisio«, stralunato frequentatore di parrocchie e gite a Lourdes o al G8, naif e mai banale, spiazzante nelle sue visioni. «Ma così come Tarcisio è riuscito ad allontanarsi dall’oratorio per imbarcarsi nelle avventure più incredibili, ho cercato di dare sfogo alla mia poliedricità artistica, accantonando spesso, negli anni, il personaggio per calarmi nei panni di conduttore, cabarettista, attore, che mi hanno dato modo di esplorare, approfondire, svariate realtà legate a questa professione: locali di cabaret, radio, cinema, televisione di intrattenimento, fiction, sit-com, teatro, editoria«, dice di sé.