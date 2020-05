Vanzaghello (Milano), 19 maggio 2020 - Dall’Altomilanese in gran parte dell’Italia: partono ogni giorno da Vanzaghello i camici e le mascherine che servono a medici e personale ospedaliero. A realizzarli è Marobe, impresa di abbigliamento a conduzione famigliare nata 46 anni fa e ora giunta alla seconda generarzione che ha avuto più di una intuizione geniale. La “seconda vita” di Marobe è cominciata proprio nel momento più difficile, ovvero quando gran parte degli italiani era costretta in casa per le misure di contenimento della diffusione del Sars-cov2.

La chiusura delle attività in tutta Italia ha fermato anche la confezione di abbigliamento di Marobe, ma non la voglia di reinventarsi del responsabile Christian Cagnola e del suo staff. "Un amico mi ha informato del fatto che l’ospedale di Legnano fosse im difficoltà nel trovare camici per il personale - racconta Cagnola - e quindi abbiamo iniziato a produrne una prima fornitura. Poi anche altre strutture hanno fatto richiesta e dal 3 marzo ad oggi sono due milioni e mezzo i camici che abbiamo fornito agli ospedali".

La produzione non va “alla cieca”, ma viene svolta gestendo ogni giorno la logistica delle zone d’Italia a seconda degli ordini che vengono fatti. Entrando negli stabilimenti Marobe si può sentire il ticchettio tradizionale delle aziende di confezione. Dove tutto è realizzato a mano. Una tradizione che da qualche settimana ha valicato ulteriori confini. Dopo quella di camici, l’azienda guidata dalla famiglia Cagnola ha iniziato la produzione di mascherine per i medici e il personale ospedaliero. Nessuna azienda esterna: camici e mascherine vengono realizzate su commessa di ospedali e Governo italiano. A fare richiesta esplicita a Marobe è stato il commissario straordinario Arcuri. E il sistema produttivo è brevettato Marobe. Come dire: se vuoi che una cosa sia fatta bene, fattela da solo.

"Oggi siamo a 360mila mascherine al giorno, entro un mese arriveremo a un milione" annuncia Christian Cagnola. La sua soddisfazione è nascosta dalla mascherina, così come lo è la sua commozione quando racconta come ha deciso di assumere soprattutto giovani. Marobe è una delle poche aziende in Lombardia che in questo momento di difficoltà ha iniziato ad assumere. Il nuovo capannone, quello che sarà destinato esclusivamente alla produzione di mascherine per i prossimi mesi, sarà pronto il primo giugno. "Ci andranno 300 dipendenti - spiega con orgoglio -. Abbiamo deciso di assumere soprattutto giovani perché sono loro quelli che stanno dimostrando la maggiore passione". Anche la famiglia Cagnola non è da meno.