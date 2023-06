Marijuana nella serra Denunciato 44enne

Proseguono nel territorio varesino i servizi di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli uomini dell’Arma con particolare attenzione alle aree boschive. L’altro giorno un’operazione congiunta dei Carabinieri della Stazione di Besozzo e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, coadiuvati dall’unità cinofila Kevin del Nucleo Carabinieri di Casatenovo, ha portato alla denuncia di un uomo di 44 anni per coltivazione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo i militari hanno individuato una serra con 15 piante di marijuana all’interno di una proprietà privata nel comune di Cocquio Trevisago. Le operazioni di ricerca sono proseguite all’interno dell’abitazione in prossimità della serra, durante la perquisizione, gli uomini dell’Arma hanno recuperato ulteriori 150 grammi della medesima sostanza, nascosti in un mobile del soggiorno e un bilancino di precisione. A conclusione degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato e le piante di marijuana, così come la droga e i materiali ritrovati all’interno dell’abitazione, sono stati sequestrati.