Marco Casero, 61 anni, nuota lo Stretto di Messina per sostenere associazioni

Marco Casero, commercialista legnanese di 61 anni, si è regalato ieri una traversata a nuoto dello stretto di Messina in occasione del suo compleanno, per sostenere le associazioni Fondazione Archè e Dynamo Camp. Da sempre appassionato di tennis, sci e calcio, Marco Casero (a sinistra nella foto) ha iniziato a praticare nuoto dopo due interventi alle ginocchia, frequentando sempre più assiduamente una piscina milanese, dove ha conosciuto un gruppo di appassionati con cui ha stretto amicizia. "Mi sono iscritto a un corso di nuoto in pausa pranzo, a poca distanza dal mio studio, finché l’istruttrice mi ha proposto di unirmi a un gruppo che si allenava la mattina presto. Abbiamo scoperto di condividere la passione per le sfide e l’amore per la natura e la solidarietà. Così la prima gara, la storica Cavi-Sestri in Liguria. Poi altre due garette in Liguria, nel Lago di Garda e nel Lago d’Orta, finché si è fatta strada l’idea di attraversare a nuoto lo Stretto di Messina". Ch.S.