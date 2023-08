Manutenzione strade Opere per 640mila €

Appaltati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade cittadine. In giugno il Comune aveva incaricato gli uffici di predisporre un progetto esecutivo finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità di alcune vie del territorio comunale, con riguardo sia al traffico veicolare che a quello ciclabile e pedonale, al fine di eliminare le situazioni di dissesto maggiormente critiche. "Le opere sono state finanziate per un importo complessivo di 640.000 euro e i lavori vedranno il via presumibilmente tra settembre e ottobre - spiega la sindaca, Daniela Colombo -. Oltre ai lavori di manutenzione strade, è in fase di realizzazione il rifacimento della segnaletica orizzontale su alcune vie della frazione di Garbatola. Infine, come richiesto dai residenti e a fronte di uno studio di fattibilità effettuato con la Polizia locale, stiamo approntando la realizzazione di un senso unico in via Fratelli di Dio". S.V.