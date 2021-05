Cuggiono (Milano) - Sono stati rinviati a giudizio dal gup di Milano, Roberto Crepaldi, solo per il reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l'ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani e altre sette persone imputate nell'ambito di un'inchiesta su un presunto drenaggio di 1,3 milioni di liquidità da tutte le onlus del gruppo Sodalitas di cui Mantovani era amministratore unico tramite la locazione fittizia dei locali di Villa Clerici di Rovellasca a Cuggiono.

Il giudice, all'esito dell'udienza preliminare, non ha accolto la richiesta di processo del pm Giovanni Polizzi relativa al capo di imputazione di auto-riciclaggio, emettendo la sentenza di non luogo a procedere con la formula del "fatto non sussiste" nei confronti di tutti gli imputati, tra cui Marinella Restelli, moglie di Mantovani. Il processo con al centro il solo presunto reato tributario si aprirà per l'ex numero della Regione Lombardia, difeso dal legale Domenico Aiello, il presidente di una delle onlus Antonio Pisano, assistito dagli avvocati Davide Steccanella e Luca Cordovano, e altri 6 co-imputati il prossimo 20 settembre davanti al giudice monocratico della seconda sezione penale del Tribunale di Milano.

In merito all'accusa dei presunti affitti fittizi della villa settecentesca dell'hinterland milanese, il pm Polizzi per quattro volte ha cambiato il capo d'imputazione: prima peculato, quindi come truffa ai danni dello Stato e infine come appropriazione indebita non procedibile per assenza di querela ai danni delle Onlus per contestare infine un quarto reato, ovvero quello di auto-riclaggio.