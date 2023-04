Mano tesa ai cittadini: alto gradimento per lo sportello “servizi digitali”

L’amministrazione nervianese promossa. Funziona molto bene lo sportello dei servizi digitali, aperto quattro mesi fa in municipio a Nerviano per dare supporto ai cittadini che, con l’aiuto di una guida, possono così stampare i certificati anagrafici tramite il portale Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente), attivare la carta d’identità elettronica oltre a utilizzare Spid e Cie per accedere ai vari servizi forniti dalla pubblica amministrazione. Dal 1 Dicembre in Comune è attivo un nuovo servizio sperimentale per aiutare il cittadino a districarsi nella giungla digitale.

Lo sportello “servizi digitali” era nato il primo dicembre dello scorso anno per accedere ai vari servizi forniti dalla pubblica amministrazione e accedere ad alcuni servizi online del comune di Nerviano, rimanendo attivo dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.00. Il comune aveva poi segnalato che era temporaneamente sospeso il rilascio dei certificati anagrafici in bollo sul portale Anpr, per i quali era prevista l’esenzione per tutto il 2022 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale. La nuova legge di bilancio non ha trovato la copertura per l’esenzione dal pagamento del bollo anche per il 2023, perciò tramite il portale Anpr, sarà possibile scaricare esclusivamente i certificati in carta semplice. Per gli altri certificati sarà necessario rivolgersi al proprio comune con il pagamento della relativa imposta di bollo pari a 16 euro. Il servizio comunque ha finora funzionato egregiamente. Uno sportello che offre ai cittadini che ne fanno richiesta un supporto tramite operatore che, telefonicamente o in presenza, fornirà un aiuto concreto alle persone meno avvezze con il digitale per iniziare a utilizzare al meglio i servizi online. A 4 mesi dall’apertura, il sindaco Daniela Colombo ha espresso soddisfazione rispetto al nuovo sportello: "Si fa in fretta a dire "digitale" ma poi, talvolta, ci si trova davanti a ostacoli di varia natura".Ch.S.