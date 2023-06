Maltempo nel Varesotto Nella notte 121 Sos ai pompieri

È stata una notte, quella tra domenica e lunedì, di super lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Varese. Il forte temporale che nella serata di domenica si è abbattuto su gran parte del Varesotto ha provocato danni con grandinate intense, allagamenti e raffiche di vento che hanno abbattuto diversi alberi, caduti sulle strade, tra quelli danneggiati, colpito da un fulmine il vecchio cedro di Vedano Olona. Le richieste di intervento sono cominciate poco dopo le 21 di domenica quando una parte del territorio varesino già era interessato da un violento nubifragio. Complessivamente ben 120 gli interventi da parte dei vigili del fuoco che hanno operato con dieci squadre. Nella mattinata di ieri c’erano ancora una decina in richieste in attesa per allagamenti, tagli piante e messe in sicurezza di tetti. Particolarmente colpita con una forte grandinata che ha causato i disagi più pesanti, interessando anche la linea ferroviaria, la zona tra Varese, Malnate, Gazzada e Castronno, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per l’allagamento della stazione di servizio con gli automobilisti bloccati dall’acqua. Sono stati momenti di paura quelli vissuti da un’anziana nella sua abitazione a Germignaga, quando la forza del’acqua che già aveva invaso la via del paese ha con violenza spalancato la porta di casa, invadendo l’abitazione. Fortunatamente l’anziana è stata soccorsa e portata in salvo, ieri davanti ai suoi occhi e a quelli dei familiari i danni ingenti causati dal nubifragio. Ieri mattina sempre a Germignaga tanti i residenti impegnati in via Toti e via San Giovanni, a ripulire i locali delle abitazioni, le cantine e anche i negozi allagati. A Vedano Olona un fulmine si è abbattuto sul grande cedro del Libano che da tanti anni svettava in paese e ha spezzato il tronco. I vigili del fuoco sono stati impegnati per rimuovere i grossi rami finiti a terra e a mettere in sicurezza l’area. Quanto al maltempo anche oggi, martedì, le previsioni non sono buone. La Protezione Civile ieri ha emesso un nuovo bollettino di criticità meteo che riguardava proprio i rischi connessi a temporali forti per la giornata di ieri, con l’allerta fino alla mattinata di oggi.

Rosella Formenti