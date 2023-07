Maltempo e conta dei danni Tetti scoperchiati e alberi caduti

di Sara Giudici

Giornata da day after nel Tradatese e Saronnese, due territori letteralmente flagellati dal maltempo. Ingenti i danni provocati dal meteo pazzo che ha imperversato nel comprensorio negli ultimi due giorni. L’episodio più grave quello di mercoledì mattina con la tromba d’aria che a partire dalle 7 ha strappato piante, scoperchiato strutture e tetti e bloccato la rete ferroviaria ed elettrica nel tradatese. Nella giornata di giovedì sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno e dei volontari di Tradate per mettere in sicurezza, tetti e alberi caduti nella zona.

Ripristinata già nella serata di mercoledì l’operatività dell’ospedale di Tradate, che era stata rallentata dai danni della tromba d’aria, sia dalle piante cadute nel giardino che hanno bloccato alcuni passaggi, sia dalle finestre aperte dal vento che hanno fatto entrare foglie e polvere nelle camere di degenza a partire da quelle delle Pediatria. Tante le piante ancora a terra a Pianbosco anche se la percorribilità delle strade è stata ripristinata ovunque. Pompieri al lavoro anche a Saronno dove a creare problemi è stata una seconda ondata di maltempo.

Nella notte tra mercoledì e giovedì un forte temporale con raffichedi vento che ha messo ko diverse piante. Particolarmente colpito il quartiere Matteotti con almeno tre alberi abbattuti in via Amendola.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tagliare tronchi e rami e rimuoverli dalla sede stradale. Pianta spezzata di netto pure in via Piave anche se fortunatamente il tronco si è piegato su un’aiuola invece che sulla vicina sede stradale. Problemi anche nella vicina Legnano, nella zona quindi dell’Alto Milnanese, dove un grosso albero è caduto nel parcheggio di via Montebello colpendo una vettura e una recinzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno tagliato la pianta liberando auto e recinzione.