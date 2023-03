Malore al volante e schianto contro un palo Coppia in ospedale

Stava percorrendo in auto via delle Rimembranze, quando si è schiantato contro il palo. E’ accaduto, poco dopo le 15 di ieri a Castano Primo, dove sono intervenuti gli equipaggi della Croce Azzurra di Buscate, la Croce Rossa di Busto Arsizio e l’automedica. A bordo c’erano marito e moglie di 76 e 74 anni che sono stati trasferiti in ospedale con i codici giallo e rosso, rispettivamente a Gallarate e Legnano. La dinamica è ancora tutta in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. L’auto, nella parte anteriore, è andata completamente distrutta. Non si esclude che il conducente possa essere stato sorpreso da un malore improvviso mentre era alla guida che gli ha fatto perdere completamente il controllo del veicolo. G.M.