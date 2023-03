Maialino vietnamita scambiato per un cinghiale salvato in mezzo ai campi

È stato salvato dal Nucleo ittico venatorio della Città metropolitana il maialino vietnamita da molti erroneamente scambiato per un cinghiale nei campi di Busto Garolfo. A segnalare la presenza dell’animale era stata l’Ats di Magenta. Il Nucleo ittico venatorio della Città metropolitana di Milano lo ha avvistato ma senza prenderlo.

I pattugliamenti con il supporto della polizia locale di Busto Garolfo sono poi proseguiti fino alla cattura in gabbia. Il maialino dovrà essere sottoposto ad un periodo di sorveglianza in un luogo che non è stato reso noto per evitare che i curiosi possano disturbarlo, e poi potrà tornare dal suo proprietario.