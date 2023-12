Magnago, soldati nel presepe “di guerra”: la provocazione del parroco

“C’è gente che si definisce cristiana e non condanna la guerra. Perché è chiaro che la pace dà fastidio, va contro gli interessi di chi produce e commercia le armi. Fin quando non ci schiereremo contro le guerre, il messaggio di pace e amore di Cristo non potrà nascere nei nostri cuori. Non ci sarà mai Natale".

Il parroco don Marco Basilico aveva pensato per quest’anno un presepe particolare, di attualità, allestito in uno scenario di guerra, la stessa che insanguina da diverse settimane proprio la terra dove è nato Gesù. Vicino alla grande capanna in piazza, i volontari della parrocchia avevano messo, da una parte, la sagoma di un soldato palestinese con la bandiera, dall’altra una garitta con un soldato israeliano armato di mitra. Il presepe “di guerra“ non è piaciuto a tutti.

“Molti bigotti sono andati in Comune a protestare – dice il parroco – e quindi abbiamo dovuto smantellare il presepe".

"Purtroppo – afferma il sindaco Dario Candiani – il parroco non ci aveva avvisato di quanto voleva realizzare e neanche ne aveva parlato alle messe. Il giorno dopo già uno dei soldati era danneggiato, senza testa (caduta accidentalmente o decapitato non è ancora certo, ndr). Essendo su una piazza pubblica, esposto alla vista dei più piccoli, non ci sembrava una bella cosa, così abbiamo chiesto al parroco di togliere queste aggiunte e di realizzare un presepe più tradizionale. Era anche una questione di ordine pubblico".

La risposta del parroco non si è fatta attendere. I due soldati sono stati tolti, insieme alle statue della Madonna e di San Giuseppe, del bue e dell’asinello, che erano accanto alla culla vuota. Sulla capanna è stata messa una frase del Vangelo di Luca, “per loro non c’era posto”, e ai piedi un altro cartello "e... nel tuo cuore c’è posto per Gesù".

“Con questa seconda versione si è voluto interrogare direttamente chi passa per strada e guarda il presepe, chiedendo esplicitamente qual è il significato del Natale. Non è solo una questione storica, la nascita di Gesù duemila anni fa, ma è una continua venuta in mezzo a noi. Ogni giorno viene a noi con la sua Parola. Siamo disposti ad accoglierla? Che importanza ha il messaggio evangelico nella nostra vita?".

Il presepe della piazza non resterà così per tutto il periodo natalizio: la statua del Bambino, della Madonna e di San Giuseppe verranno messe nella capanna, probabilmente domenica prima della messa di mezzanotte.