Magenta (Milano), 13 luglio 2019 - L’Istituto d’Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Magenta ha terminato ufficialmente l’anno scolastico con l’ormai tradizionale "Festa dei Diplomi". Ieri pomeriggio la Preside Maria Grazia Pisoni ed il collegio professori dell’Istituto Einaudi hanno organizzato, per il quarto anno consecutivo, la cerimonia di consegna diplomi e il premio agli studenti che con le loro opere artistiche si sono più distinti nel corso dell’anno. Prima della cerimonia tutti i presenti sono stati guidati all’interno dell’istituto per ammirare alcune opere realizzate dai ragazzi.

Un breve viaggio nel mondo dell’arte, partendo dal classico e arrivando a "opere" attuali, in realtà solo nei mezzi: i selfie. Ultima tappa della mostra due istallazioni, una ispirata all’albero della vita e una dedicata all’inquinamento. Terminato il percorso artistico, via alle premiazioni di otto ragazzi: Sofia Fragapane 3° A AFM, Gaia Giani 1°SCS, Matteo Grazzani 4°MTA, Chiara Magna 4°B SIA, Laura Marinelli 4°Liceo, Mattia Puzzi 3°A CAT, Mirko Preitano 3°C RIM, Davide Colombo 5°A APP. Dopo la premiazione è iniziata la sfilata di consegna dei diplomi, con l’augurio della preside che esso sia "un primo passo importante che possa lanciarli nel mondo del lavoro, consapevoli del loro valore, non resta che dimostrarlo".

