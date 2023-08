Magenta, migrante senza nome gira come un fantasma: “Era affamato e assetato, l’ho aiutato”

Arrivato dal Marocco come clandestino, vagava nel centro di Magenta in cerca di acqua e cibo frugando tra i cestini dell’immondizia. Con il caldo di questi giorni andava bene qualsiasi cosa per un uomo senza documenti e in possesso solo dei quattro stracci che indossava. L’unico ad accorgersi di lui, l’altro giorno verso le 19, è stato un connazionale che da anni staziona davanti alla basilica di San Martino. Ha capito subito che era nordafricano e lo ha avvicinato.

“Arrivava da Fquih Ben Salah, poco distante dal mio paese nel Marocco centrale – racconta – Io sono di Khouribga che è lontana pochi chilometri. Ho parlato con lui. Era in condizioni pietose. Sporchissimo, affamato e assetato. L’ho accompagnato in piazza Mercato dove c’è una fontanella grazie alla quale si è potuto lavare".

Non si è capito da dove proveniva quel giovane e con quali mezzi fosse arrivato in Italia. Probabilmente è salito sul primo treno che passava ed è sceso in una città a caso, nella speranza di incontrare qualcuno che lo aiutasse. Purtroppo senza documenti non riusciva a trovare aiuti nelle mense, ma Khalid lo ha portato a casa sua, a Magenta.

“Mi piangeva il cuore nel vedere un ragazzo, come me, del mio paese, in quelle condizioni – aggiunge – gli ho dato da bere e da mangiare e qualcosa da tenere. Sono cittadino italiano e ho portato qua la mia famiglia, ma sono anche io in condizioni di difficoltà. In una situazione di questo genere ho cercato di dimenticare tutto e di aiutarlo".

Purtroppo di quel giovane marocchino, da quel momento, si sono perse le tracce. Dopo avere salutato Khalid è letteralmente sparito. Probabilmente è tornato in stazione a Magenta ed è salito sul primo treno diretto a Milano, dove si ritrovano tanti disperati. Ma, almeno, ci sono più possibilità di trovare aiuti e di poter mangiare e lavarsi. Spesso accade che i senzatetto, soprattutto coloro che non hanno documenti, cambino spesso posizione e, arrivati in una città, la lascino nel giro di poche ore.

“Mi piacerebbe rivederlo, ma non saprei proprio come fare – conclude Khalid – Naturalmente non aveva telefonini e non c’è alcun mezzo per contattarlo. Se dovesse ripassare da Magenta non esiterei ad aiutarlo".